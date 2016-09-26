На региональных выборах в Испании побеждают партии действующего премьера страны и баскских националистов

Выборы прошли в воскресенье, 25 сентября, сообщает Deutsche Welle.

Экзит-поллы показывают, что партия премьер-министра Испании Мариано Рахоя получает 45,5% голосов и может сохранить абсолютное большинство в местном парламенте. Одновременно левопопулистская партия Podemos набирает 19,5%, обойдя социалистов, у которых 18,9%, сообщает агентство dpa.

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Галисия - родной регион Рахоя. Здесь его партия находилась у власти на протяжении последних четырех лет.

Тем временем на выборах в Стране Басков побеждает Баскская националистическая партия, которая, по данным экзит-полла, набирает 36,5% голосов. Таким образом, она может получить 27-30 мест из 75 в местном парламенте и будет вынуждена искать партнеров по коалиции.

Эта партия - у власти в Стране Басков с 2012 года. Баскские сепаратисты могут получить 16-18 мест, Podemos - 13-15, социалисты - 8-10. Народная партия, по данным экзит-полла, в этом регионе финиширует пятой и будет иметь 7-8 представителей в местном парламенте.