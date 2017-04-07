Теракт в центре Стокгольма: полиция опровергает задержание водителя грузовика
После наезда грузовика на толпу в Стокгольме еще никто не задержан, уверяют в полиции.
Полиция опровергла информацию о задержании водителя грузовика.
"Никто в настоящее время не задержан", — сообщается на сайте полиции Стокгольма, передает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили о том, что полиция задержала подозреваемого в наезде грузовиком на людей в Стокгольме.
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Ранее полицейские подтвердили, что в результате случившегося погибли три человека и восемь пострадали.
Как сообщал УНИАН, в Стокгольме грузовик въехал в толпу. Инцидент произошел около 15:00 по местному времени на пешеходной улице Дроттнинггатан (Королевской улице).
Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что наезд грузовика на толпу людей в центре Стокгольма является террористической атакой.