В Стокгольме полиция задержала террориста, въехавшего в толпу на грузовике (фото)

Полиция задержала подозреваемого в наезде грузовиком на людей в Стокгольме, сообщает Медуза со ссылкой на телеканал SVT.

Aftonbladet со ссылкой на очевидцев также сообщает, что неподалеку от места происшествия был задержан человек.

Пользователь Twitter @Nivodius опубликовал фото якобы с задержанным.

Читайте такжеНаезд грузовика на людей в Стокгольме признали терактом

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Полицейские подтвердили, что в результате случившегося погибли три человека и восемь пострадали.

Как сообщал УНИАН, в Стокгольме грузовик въехал в толпу. Инцидент произошел около 15:00 по местному времени на пешеходной улице Дроттнинггатан (Королевской улице).

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что наезд грузовика на толпу людей в центре Стокгольма является террористической атакой.