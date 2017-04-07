В Стокгольме полиция задержала террориста, въехавшего в толпу на грузовике (фото)
Официального подтверждения этой информации нет.
Полиция задержала подозреваемого в наезде грузовиком на людей в Стокгольме, сообщает Медуза со ссылкой на телеканал SVT.
Aftonbladet со ссылкой на очевидцев также сообщает, что неподалеку от места происшествия был задержан человек.
Пользователь Twitter @Nivodius опубликовал фото якобы с задержанным.
One of the suspects #Drottninggatan#svpol#migpol#PrayForStockholm#Sweden#Stockholm#Detnyalandetpic.twitter.com/wtXBDfiJFz— Nivo (@Nivodius) April 7, 2017
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Официального подтверждения этой информации пока нет.
Полицейские подтвердили, что в результате случившегося погибли три человека и восемь пострадали.
Как сообщал УНИАН, в Стокгольме грузовик въехал в толпу. Инцидент произошел около 15:00 по местному времени на пешеходной улице Дроттнинггатан (Королевской улице).
Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что наезд грузовика на толпу людей в центре Стокгольма является террористической атакой.