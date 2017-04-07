Наезд грузовика на толпу в Стокгольме: полиция уточнила число жертв

Шведская полиция подтверждает данные о двух убитых в результате наезда грузовика на толпу в Стокгольме, передает Медуза.

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На фоторафиях Aftonbladet видно, что два тела лежат на улице. Ранее говорили о трех погибших. Очевидцы сообщили, что несколько тел накрыты.

По словам очевидцев, машина сначала въехала в толпу, после чего врезалась в здание и загорелась.