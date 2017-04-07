Наезд грузовика на толпу в Стокгольме: полиция уточнила число жертв

16:59, 07 апреля 2017
Мир
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Два человека убиты в Стокгольме, подтвердила полиция.

Полиция подтвердила данные о двух жертвах / twitter.com/MEGA2017MEGA

Шведская полиция подтверждает данные о двух убитых в результате наезда грузовика на толпу в Стокгольме, передает Медуза.

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На фоторафиях Aftonbladet видно, что два тела лежат на улице. Ранее говорили о трех погибших. Очевидцы сообщили, что несколько тел накрыты.

По словам очевидцев, машина сначала въехала в толпу, после чего врезалась в здание и загорелась.

Drottninggatan just nu. #terrorattack #stockholm #2017

Допис, поширений Felix Emtefall (@femtefall)

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Теги: #грузовик#наезд#Стокгольм