Наезд грузовика на толпу в Стокгольме: полиция уточнила число жертв
16:59, 07 апреля 2017Мир
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Два человека убиты в Стокгольме, подтвердила полиция.
Полиция подтвердила данные о двух жертвах / twitter.com/MEGA2017MEGA
Шведская полиция подтверждает данные о двух убитых в результате наезда грузовика на толпу в Стокгольме, передает Медуза.
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На фоторафиях Aftonbladet видно, что два тела лежат на улице. Ранее говорили о трех погибших. Очевидцы сообщили, что несколько тел накрыты.
По словам очевидцев, машина сначала въехала в толпу, после чего врезалась в здание и загорелась.
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Новость в сюжете: Наезд грузовика на толпу в Стокгольме