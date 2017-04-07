По пострадавшему от химатаки сирийскому городу снова нанесен авиаудар – СМИ

Военный самолет в пятницу ударил по сирийскому городу Хан-Шейхун, где в результате химической атаки погибли десятки людей, что побудило США нанести ракетные удары по авиабазе войск Асада.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свидетеля из области, контролируемой повстанцами, и Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По данным центра мониторинга, правительственный или российский военный самолет ударил по Хан-Шейхуну в контролируемой повстанцами провинции Идлиб.

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Свидетель-активист, который работает со службой предупреждения о воздушных налетах в контролируемых оппозицией районах, сообщил, что авиаудар был нанесен около 11 часов по местному времени на северной окраине города, в результате чего причинены убытки, но о жертвах не известно.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате химической атаки в городе Хан-Шейхун 4 апреля погибли 72 человека.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля ночью Соединенные Штаты Америки нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на новые возможные атаки с использованием химического оружия на город, удерживаемый повстанцами.