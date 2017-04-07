"Приревновал": подозреваемый в организации взрыва в Ростове объяснил свои мотивы

Подозреваемый в организации взрыва у школы в Ростове-на-Дону мужчина признал свою вину, назвав мотивом к совершению преступления ревность к женщине.

Об этом сообщается на сайте СК России по региону.

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Следствие установило, что подозреваемым является 46-летний житель Ростова-на-Дону Эдуард Шарапов.

«Он (злоумышленник) пояснил, что с пострадавшим у него были длительные неприязненные отношения на почве ревности к женщине. Зная образ жизни потерпевшего, маршрут его движения на работу и обратно, подозреваемый решил совершить его убийство с помощью самодельного взрывного устройства», - говорится в сообщении.

Отмечается, что дождавшись, пока мужчина, на которого Шарапов готовил покушение, выйдет из дома, подозреваемый оставил самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик, на пути его следования, после чего скрылся с места происшествия.

В отношении Шарапова решается вопрос о заключении под стражу.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о задержании устроившего взрыв в Ростове-на-Дону мужчины.

В центре Ростова-на-Дону 6 апреля рядом с одной из школ произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек.