В Ростове-на-Дону возле школы произошел взрыв (фото)

У школы в центре Ростова-на-Дону произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, пострадал один человек — ему оторвало пальцы на руке. Взрыв произошел около 07:00 по московскому времени в районе улицы Социалистическая. Источник агентства сообщил, что неподалеку от места происшествия находится школа.

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РИА Новости сообщает, что пострадавший мужчина был дворником. Инцидент произошел во время уборки территории. По информации Life, пострадавший работает в школе сторожем. Как утверждает издание, он обходил территорию и обнаружил предмет, похожий на фонарик, и поднял его, после чего произошел взрыв. В результате ему оторвало кисть. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. По информации РИА и ТАСС, пострадавший также получил ранение в живот.

Как сообщает ТАСС, территория вокруг ростовской школы оцеплена, на месте работают спецслужбы. Агентство уточняет, что в руках мужчины взорвалось самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик.