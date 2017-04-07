Заместитель генсека НАТО в Киеве: Удар США по Сирии стал твердым сигналом режиму Асада
Геттемюллер отметила, что пока рано говорить, какие будут последствия после ночного удара по Сирии.
Заместитель генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) Роуз Геттемюллер заявляет, что ночной удар США по Сирии стал твердым сигналом режиму президента Башара аль-Асада о недопустимости применения химического оружия против мирных граждан.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в рамках 10-го Киевского форума.
Геттемюллер отметила, что пока рано говорить, какие будут последствия ночного удара по Сирии.
Читайте такжеСША консультировались с Великобританией перед ударом по базе "Шайрат"
По ее словам, в ответ на "ужасный химический инцидент" состоялась точечная атака, цель которой заключалась в том, чтобы "донести твердый и четкий сигнал режиму Башара аль-Асада". "Но она не имела целью обострить ситуацию в каком-либо направлении", - подчеркнула Геттемюллер.
При этом она заметила, что нужно подождать и проанализировать, как будут дальше развиваться события на фоне применения химического оружия против гражданских лиц в Сирии.
Геттемюллер также приветствовала тот факт, что перед осуществлением удара по базе сирийских войск американская сторона воспользовалась возможностью коммуникации по каналам связи с РФ, чтобы сообщить о своих действиях.
Как сообщал УНИАН, 7 апреля ночью США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на предполагаемую атаку с использованием химического оружия на город, который удерживают повстанцы.
Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены в 04:40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря. В ведомстве отметили, что российские военные, которые поддерживают сирийское правительство, были проинформированы заранее об этом шаге со стороны США.
В заявлении Пентагона отмечается, что ракеты были выпущены по самолетам, ангарам, заправочным станциям, складам техники и вооружений и средствам ПВО на сирийской военной базе Шайрат.
В Кремле назвали удары США по Сирии «агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом».
В МИД РФ заявили, что отказываются от меморандума со США об обеспечении безопасности полетов в Сирии.