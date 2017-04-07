США консультировались с Великобританией перед ударом по базе "Шайрат"

11:54, 07 апреля 2017
Мир
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Великобритания была проинформирована о планах США нанести ракетный удар.

Ракетный удар по базе "Шайрат" / REUTERS

Министр обороны США Джеймс Мэттис до ракетного удара по авиабазе в Сирии консультировался с британским оборонным ведомством. Об этом британский министр обороны заявил в пятницу, сообщает Reuters.

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"Американский министр обороны Мэттис консультировалься со мной об оценке ответственности режима за химическую атаку.", - рассказал Майкл Фэллон в интервью каналу BBC.

"Позже Мэттис позвонил мне и сообщил о решении президента. Нас поставили в известность об ударе. Наш премьер-министр был в курсе всей операции", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Вооруженные силы США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных войск президента Башара Асада. Два военных корабля США, расположенных в Средиземном море, выпустили по меньшей мере 50 ракет "Томагавк".

Перед этим Трамп заявил, что правительство президента Сирии Башара Асада "пересекло красную черту" после химической атаки в провинции Идлиб, жертвами которой стали мирные жители. Трамп отметил, что химическая атака вывела конфликт в Сирии "на совершенно новый уровень", а его отношение к президенту Сирии Башару Асаду "очень сильно изменилось".

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Теги: #Британия#США#Сирия#авиабаза