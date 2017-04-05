Журналисты узнали, как VIP-вилла во Франции связана с семьей Путина (фото)

После того, как Владимир Путин объявил о том, что разводится со своей женой, Людмила Путина очень редко появляется на публике. В 2016 году сообщалось, что у Путиной появился новый муж — глава близкого ей некоммерческого фонда Артур Очеретный, передает Медуза.

Журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выяснили, что Очеретному принадлежит вилла на берегу Атлантического океана во Франции стоимостью более 5 млн евро — примерно там же, где уже есть недвижимость у семьи предполагаемой дочери Владимира Путина Катерины Тихоновой.

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Как удалось выяснить OCCRP, после сближения с Людмилой Путиной у Артура Очеретного — человека, который, судя по открытым данным, никогда не зарабатывал больших денег и не преуспевал в бизнесе — появились миллионы евро на то, чтобы приобрести виллу в стиле ар-деко на побережье Атлантического океана во Франции.

"В отдаленной части Англета, в тихом районе с поющим названием "Чиберта" на первой линии побережья расположена вилла в стиле ар-деко, которую местные жители называют "Сюзанна"... Площадь виллы — 450 квадратных метров: четыре спальни, гостиная и столовая с выходом на террасу, музыкальная комната и бильярдная. "Сюзанну" окружает просторный парк в 5000 квадратных метров с открытым бассейном, окна виллы смотрят на Атлантический океан, вокруг — поля для гольфа", - говорится в расследовании.

В распоряжении OCCRP есть документы, которые подтверждают, что в декабре 2013 году виллу купил Артур Очеретный. В выписке о собственнике недвижимости указана только фамилия владельца; однако в проекте реконструкции виллы также сообщаются имя, фамилия и дата рождения человека, который подал в администрацию соответствующий запрос (строительные работы на вилле нужно согласовывать с местными властями). Все данные в этом документе сходятся с данными Очеретного, а подпись совпадает с подписью главы Центра развития межличностных коммуникаций.

В объявлении о продаже виллы указана стоимость €6–7 млн, кадастровая оценка виллы – €5,4 млн.

Также в ноябре 2015 года агентство Reuters сообщило, что муж Катерины Тихоновой, которую называют дочерью президента России (по информации агентства, она вышла замуж за Кирилла Шамалова, сына давнего друга Путина и совладельца банка "Россия" Николая Шамалова), купил недвижимость в Биаррице за 3,7 миллиона долларов. Эта вилла находится всего в нескольких километрах от виллы Очеретного.

Журналисты отмечают, что как и Людмилу Путину, Катерину Тихонову в Биаррице видят нечасто. "Она здесь бывает, но они приезжают в черных лимузинах с тонированными стеклами, поэтому мы ничего не видим, — сообщила корреспонденту OCCRP жительница соседнего с виллой Тихоновой дома. — А по-добрососедски постучать к ним с тортиком я, конечно, не дерзнула".

Впрочем, работающая гидом по Биаррицу Людмила рассказывает, что встретить здесь членов семьи Владимира Путина все же можно. "Я как-то видела маму с дочкой на рынке, — вспоминает она. — Да, они перемещаются по городу совершенно открыто. Не думаю, что тут их кто-то узнает. Ведь помимо того, что они родственницы президента, они мало чем выделяются".

Ранее УНИАН сообщал, что бизнесмен Григорий Баевский передавал дорогостоящую недвижимость нескольким женщинам, в числе которых предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Катерина Тихонова и родственницы депутата Госдумы Алины Кабаевой.