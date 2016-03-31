Партнер Ротенберга передал недвижимость дочери Путина и родственнице Кабаевой - Reuters

Недвижимость также передавалась девушке, позировавшей для календаря ко дню рождения Путина, передает Дождь со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Баевский - партнер Аркадия Ротенберга, близкого друга Путина.

Существующие в открытом доступе документы показывают, что Баевский передавал или продавал недвижимость трем из этих женщин. Кроме того, Тихонова указывала адрес принадлежащей Баевскому квартиры как свой собственный при регистрации новой компании.

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Баевский начал вести бизнес с братьями Ротенбергами в 2011 году, до 2014 он работал руководителем на одном из инвестиционных предприятий Аркадия Ротенберга.

По данным Reuters, компании, совладельцем которых был Баевский, за последние два года получили госзаказы на общую сумму 6 миллиардов рублей.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о "неприкрытой заказухе" под видом журналистских расследований, которые готовятся к публикации в западных СМИ. "Речь идет лично о (президенте России Владимире) Путине, о попытках добраться до его семьи, о друзьях детства. Об офшорных компаниях и о большом количестве бизнесменов, которых Путин и в глаза не видел", — заявил Песков.