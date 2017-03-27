У Путина уверены, что подросткам обещали деньги в случае их задержания на протестной акции в Москве

В Кремле объявили, что подросткам обещали деньги, если их задержат на несанкционированном митинге. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом объявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть информация, что несовершеннолетним участникам акциям в Москве в случае их задержания сулились денежные награды. Есть определенные подтверждения этому. Если органы защиты правопорядка посчитают необходимым, подтверждения этому будут предоставлены общественности», - сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле уважают гражданскую позицию людей и уважают право высказывать ее, но когда это проходит в формате, «который предусмотрен действующим законодательством».

«Но мы не можем проявлять такого же уважения к тем, кто сознательно вводит людей в заблуждение, и кто сделал это вчера и накануне, спровоцировав незаконные действия. Мы не можем относиться с уважением к тем, кто сознательно вводил в заблуждение несовершеннолетних, том числе, детей, суля, в том числе, какие-то награды. И подвергая порою их жизни опасности», — подчеркнул Песков.

Читайте такжеВ России на митинге знаменитая майдановская кричалка зазвучала на новый лад (видео)

При этом он заявил, что московские органы правопорядка действовали корректно, высокопрофессионально и законно в ходе несанкционированного митинга в центре Москвы.

«Абсолютно корректно, высокопрофессионально и законно действовали органы охраны правопорядка», - сказал Песков.

«В Москве люди вышли в несогласованное время и в несогласованном месте. Более того, они вышли в центре города, тем самым создавая помехи и для движения, и для, собственно, безопасности огромного количества прохожих, которые там в выходной день находятся. В этой связи это вообще нельзя считать какой-то акцией, это запрещенная акция и именно так нужно к ней относиться», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, антикоррупционные митинги состоялись 26 марта по всей России. Протесты связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларованной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. Только в Москве, по разным оценкам, участие в митинге приняли от 10 до 30 тыс. человек.