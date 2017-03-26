В Москве всех сотрудников офиса Фонда борьбы с коррупцией задержала полиция

Всех, кто находился в офисе, доставляют в ОВД «Даниловский», как сообщает "Медуза".

Как сообщает глава ФБК Роман Рубанов, следственные действия проводятся по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). Позднее пресс-секратерь фонда Кира Ярмыш уточнила, что уголовное дело возбуждено против сотрудника ФБК Леонида Волкова.

Перед задержанием майор полиции обсуждал с ведущим трансляции Волковым вопрос о том, был ли эфир «согласован». Почему и каким образом веб-трансляция массовых акций должна быть согласована, он не уточнил.

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Ранее здание, где располагается офис ФБК, было эвакуировано из-за анонимного звонка о якобы заложенной бомбе. Кинологи никаких взрывных устройств не нашли. Затем ФБК отключили свет, трансляцию переключили на резервную студию.

ФБК транслировал в прямом эфире акции протеста против коррупции, которые 26 марта проходят в десятках российских городов.

Как сообщал УНИАН, 26 марта по всей России проходят акции против коррупции, поводом для которых стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о бизнесах премьер-министра Дмитрия Медведева.