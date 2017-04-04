Лукашенко и Путин договорились о совместных мерах безопасности и рефинансировании долгов

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин договорились о совместных мерах по охране безопасности двух государств. Об этом Лукашенко заявил на совместной с Путиным пресс-конференции в понедельник, 3 апреля, в Санкт-Петербурге, передает Deutsche Welle.

"Вы видите, что происходит вокруг. И мы бы хотели просто сохранить стабильность России и Беларуси. Слишком уж мало осталось в этом мире тихих, спокойных точек на планете. Мы договорились о совместных действиях по сохранению безопасности наших государств", - заявил белорусский президент.

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Он отметил, что вопрос безопасности был "основным вопросом" переговоров и что это планировалось ранее.

Кроме того, Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании долгов Беларуси. "Президент (России, - ред.) пообещал, что в течение сегодняшнего-завтрашнего дня он отдаст соответствующие распоряжения по этому вопросу" - отметил президент Беларуси.

Путин и Лукашенко договорились о принципах работы в нефтегазовой сфере до 2019 года. "Подтвердили свое стремление создать необходимые основополагающие правила и условия до июля 2019 года по созданию единого рынка электроэнергии", - отметил Путин. По словам российского президента, двое лидеров "подтвердили готовность сделать все", чтобы разработать к 1 января 2018 года общие правила относительно единого рынка газа.

Напомним, что 3 апреля в поезде метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв, в результате которого 11 человек погибли, более 40 попали в больницы. Следственный комитет РФ расследует взрыв как теракт.