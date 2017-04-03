В метро Санкт-Петербурга был один, а не два взрыва - Следком РФ

В Следственном комитете России заявили, что в метро Санкт-Петербурга произошел один взрыв на перегоне между станциями, а не два, как сообщали местные СМИ. Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете РФ.

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«По предварительным данным, сегодня около 14.40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Есть погибшие и раненые», - говорится в сообщении.

В Санкт-Петербург направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.

В настоящее время на месте ЧП работает следственно-оперативная группа Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербург, проводятся первичные следственные действия.

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина для полного, всестороннего и объективного расследования уголовное дело по факту взрыва в метро Санкт-Петербурга принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли по меньшей мере 10 человек, десятки получили ранения.