Полиция Санкт-Петербурга не сообщает гражданство погибших из-за взрыва в метро

16:28, 03 апреля 2017
Общество
580 0

Украинский консул выясняет, есть ли среди пострадавших граждане Украины.

Пострадавшие при взрыве в метро / REUTERS

Полиция Санкт-Петербурга не сообщает гражданство погибших и пострадавших в результате взрывов в метро. Об этом сказано в Twitter Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

Читайте такжеВзрывное устройство на станции "Технологический институт" было начинено болтами

"Полиция Санкт-Петербурга не сообщает гражданство погибших и пострадавших в местном метро. Консул в Санкт-Петербурге принимает оперативные меры для выяснения возможного наличия среди пострадавших граждан Украины", - сказано в сообщениях.

Как писал УНИАН, сегодня в метро в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро - «Сенная площадь» и «Технологический институт» - прогремел взрыв. Погибли по меньшей мере 10 человек, десятки получили ранения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
Теги: #метро#взрыв#Санкт-Петербург