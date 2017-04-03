Полиция Санкт-Петербурга не сообщает гражданство погибших из-за взрыва в метро

Полиция Санкт-Петербурга не сообщает гражданство погибших и пострадавших в результате взрывов в метро. Об этом сказано в Twitter Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

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"Полиция Санкт-Петербурга не сообщает гражданство погибших и пострадавших в местном метро. Консул в Санкт-Петербурге принимает оперативные меры для выяснения возможного наличия среди пострадавших граждан Украины", - сказано в сообщениях.

Полиция С.#Петербург'a не сообщает гражданство погибших и пострадавших в местном метро. — Украинцам в мире (@UkrZaKordonom) April 3, 2017

Как писал УНИАН, сегодня в метро в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро - «Сенная площадь» и «Технологический институт» - прогремел взрыв. Погибли по меньшей мере 10 человек, десятки получили ранения.