Искры, пыль и дым с запахом пороха: очевидец рассказал о взрыве в метро Санкт-Петербурга

Очевидец, который ехал в поезде метро Санкт-Петербурга, где произошел взрыв рассказал, что чувствовал в момент взрыва, пишет издание «Бумага».

«Был взрыв, искры и пыль, дым с запахом пороха. Когда поезд приехал на Техноложку, люди выходили через окна, двери не работали. Точно есть раненые», - рассказал очевидец.

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«Я ехал с Сенной площади на Техноложку. Услышал хлопок, почувствовал сильный толчок и запах пороха. В соседнем вагоне погас свет. Поезд не остановился, когда мы доехали до станции и остановились, люди выбирались через разбитые окна, а сотрудники метро уже вытаскивали пострадавших. Кажется, взорвался четвертый или пятый вагон ближе к концу поезда. Я видел как минимум четырех раненых или погибших. Платформа была задымлена, люди были в шоке и в легкой панике», - рассказал еще один очевидец "Дождю".

При этом российские СМИ сообщают, что сейчас в подземке не работают станции «Парк Победы», «Электросила», «Московские ворота», «Фрунзенская», «Технологический институт», «Сенная площадь», «Гостиный двор».

Как сообщал УНИАН, 3 апреля в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв.

В вагоне петербургского метрополитена взорвался неустановленный предмет.

"Станции "Технологический институт" и "Сенная площадь" закрыты на вход и выход. Поезда следуют без остановки. Происходит эвакуация пассажиров со станций, есть пострадавшие. Вероятно, в вагоне произошел взрыв неустановленного предмета", - говорится в сообщении метрополитена.

СМИ сообщают о 10 погибших.