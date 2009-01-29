Обама добился первой серьезной победы в Конгрессе США

Палата представителей Конгресса США, контролируемая сторонниками президента-демократа Барака Обамы, одобрила план стимулирования американской экономики стоимостью 819 млрд долл. Законопроект предполагает выделение 544 млрд долл. на инфраструктурные расходы, а также 275 млрд долл. в виде налоговых послаблений для частных лиц и бизнеса.

Это первая серьезная победа Б.Обамы в конгрессе, однако безоговорочной ее назвать нельзя. Демократы и республиканцы на голосовании по экономическому плану разошлись по разные стороны баррикад: практически все демократы выступили в поддержку законопроекта, практически все республиканцы - против. Республиканцы полагают, что план Б.Обамы предполагает слишком много госрасходов и недостаточно налоговых послаблений.

Сенат Конгресса США, в котором преимущество Демократической партии не столь внушительно, как в Палате представителей, в настоящее время работает над чуть более дорогостоящим законопроектом о стимулировании экономики, сообщает Associated Press. Лидеры демократов в Конгрессе обещают отправить законопроект на подпись президенту к середине февраля с.г.

Администрация Б.Обамы рассматривает принятие новой экономической программы как ключевой шаг на пути к восстановлению экономики США.

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