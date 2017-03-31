Полиция Италии задержала подозреваемых в подготовке теракта в Венеции

Полиция Италии сообщает о предотвращении нападения в Венеции, передает Радио Свобода.

По сообщениям, в ночь на четверг правоохранительные органы задержали выходцев из Косово, один из которых – несовершеннолетний. Их подозревают в подготовке взрыва моста Риальто – одной из самых известных достопримечательностей Венеции.

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Предотвратить нападения, сообщает полиция, помогли перехваченные телефонные разговоры. Задержанные были сторонниками группировки «Исламское государство». Все они имели право на постоянное проживание в Италии.

В 2016 году в крупных городах Европы произошли нападения, жертвами которых стали сотни людей. На прошлой неделе произошел теракт в центре Лондона, погибли четыре человека, десятки ранены. Ответственность за атаки взяла на себя группировка «Исламское государство».