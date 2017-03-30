Der Spiegel: "Брексит?" У граждан ЕС другие заботы

Об этом пишет Петер Мюллер в статье "Брексит?" У граждан ЕС другие заботы", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Свою первую встречу, после официального объявления о "брексите", Жан-Клод Юнкер проводит именно в музее, в котором так много руин. Глава Еврокомиссии встретился с гражданами в Археологическом музее Мальты, несколько ветхом дворце эпохи барокко, в центре Валлетты. "Будущее Европы" - написано большими буквами на экране рядом с его креслом, но музей посвящен прошлому средиземноморского острова, инструменты доисторических времен – его изюминка.

Это исторический день, британцы пакуют свои чемоданы, и после того, как больше часа он отвечал на вопросы молодых и пожилых, Юнкер говорит: "У меня хорошее предчувствие, мы говорим о европейском будущем в этот вечер, о том, что Европа – лучшее место в мире".

Как ни странно, в музее с артефактами доисторических времен, председатель Европейской комиссии обещает будущее, но Юнкера все же оправдывают заданные вопросы. Конечно, выход Великобритании из ЕС, в этот вечер ощутим повсюду. Но у граждан Мальты свои собственные проблемы – и они не вращаются вокруг прощания с британцами.

Книга жалоб для ЕС

"У многих молодых людей складывается впечатление, что Европа ничего им не дает", - говорит молодой человек. "Что Вы им скажете?"

Как это возможно, что в высших рядах ЕС работает так мало молодых женщин, возмущалась одна из студенток.

Речь идет о слишком низких пенсиях и проблемах в сфере образования, о том, что Европа может сделать для беженцев в Африке. Иногда кажется, что ЕС, несмотря на все неудачи, остается почтовым ящиком, в который каждый бросает свои желания, волшебная коробочка, которая исполняет желания своих граждан, независимо от "брексита".

В самом начале беседы речь заходит о мигрантах. Разумеется, здесь, на Мальте, в Средиземном море, они боятся большого наплыва нуждающихся в защите, как это было в Греции и Италии. "Возмутительно", что до сих пор есть члены ЕС, которые не участвуют в программе переселения ЕС, говорит Юнкер. "Это европейская проблема".

Следующий вопрос касается Африки, того, как помочь людям оставаться на родине. И Юнкер, надо отдать ему должное, даже не пытается оправдать неудачи европейцев в обращении с соседним континентом. "Когда речь идет об Африке, мы виноваты. Мы самый богатый континент в мире, и мы не делаем в Африке того, что должны".

Европа, которая защищает их от вызовов глобализации, - вот чего хотят люди в этот вечер. Назад в прошлое, и место подходящее. Юнкер говорит в большом зале в Музее археологии, Европейский флаг стоит рядом с мальтийским крестом, изношенные деревянные полы, осыпающаяся штукатурка, прожекторы добавляют залу болезненного шарма.

Консерваторы Европы планируют стратегию для "брексита"

Юнкер на Мальте, потому что здесь заседает Европейская народная партия, в которую входят ХДС и ХСС. Ожидают также приезда канцлера Ангелы Меркель. Меркель должна выступить с краткой речью, затем консервативные лидеры вернутся к закрытому заседанию. Речь пойдет о сохранении единства, поскольку начинаются переговоры по "брекситу".

Одна студентка спросила, есть ли вероятность того, что британцы, которые были против "брексита", смогут сохранить свои гражданские права в ЕС после выхода Великобритании. Европейский парламент обсуждает такую идею, но Юнкер качает головой. ЕС всегда стремился к справедливому решению в вопросе гражданских прав, говорит он. "Единственная проблема заключается в том, что это не интересовало людей, когда они голосовали на референдуме".

Кроме того, существует общий враг: Дональд Трамп, новый президент США. Один из вопросов Юнкеру касался политики в области климата, и председатель комиссии не выбирал выражений. "Президент Трамп отступает. Я думаю, что это катастрофа, не только для США, это приведет к глобальной катастрофе", - сказал председатель Еврокомиссии. "Мы будем адвокатами Парижского соглашения".

Молодой человек поднимает руку, он хвалит работу бабушки и дедушки. Он требует учредить особый день для бабушек и дедушек, то есть, предоставить хотя бы такие европейские социальные гарантии. Юнкера это немного позабавило. Не было смысла говорить что-то еще, и он произнес: "У меня "брексит".