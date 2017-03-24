КНДР вскоре проведет испытания ядерного оружия – Сеул

11:10, 24 марта 2017
Мир
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Эту информацию также подтверждают в США.

Ким Чен Ын / REUTERS

Северная Корея сохранила готовность к проведению нового ядерного испытания в любое время, заявил южнокорейский военный чиновник в пятницу, на фоне отчета о возможном испытании в течение нескольких дней, как сообщает Reuters.

В США и Южной Корее активно наблюдают за ядерным полигоном Punggye-ri на северно-восточном побережье КНДР, сказал чиновник.

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Говоря по телефону, чиновник также отказался комментировать, были ли свежие признаки, указывающие на неизбежное испытание.

«Северная Корея готова провести ядерное испытание в любое время, в зависимости от решения руководства. Мы пристально следим за их ядерной деятельностью», - сказал чиновник.

Северная Корея провела пять ядерных испытаний и серию запусков ракет, нарушая требования ООН.

Fox News в США сообщили в четверг, что КНДР была на заключительных этапах подготовки к другого ядерного испытания, возможно, в течение ближайших нескольких дней. СМИ посилаются на слова чиновника США, который имеет данные недавней разведки. Испытания могут пройти уже в конце месяца.

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Теги: #США#испытания#КНДР#ядерное оружие