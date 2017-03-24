КНДР вскоре проведет испытания ядерного оружия – Сеул
Эту информацию также подтверждают в США.
Северная Корея сохранила готовность к проведению нового ядерного испытания в любое время, заявил южнокорейский военный чиновник в пятницу, на фоне отчета о возможном испытании в течение нескольких дней, как сообщает Reuters.
В США и Южной Корее активно наблюдают за ядерным полигоном Punggye-ri на северно-восточном побережье КНДР, сказал чиновник.
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Говоря по телефону, чиновник также отказался комментировать, были ли свежие признаки, указывающие на неизбежное испытание.
«Северная Корея готова провести ядерное испытание в любое время, в зависимости от решения руководства. Мы пристально следим за их ядерной деятельностью», - сказал чиновник.
Северная Корея провела пять ядерных испытаний и серию запусков ракет, нарушая требования ООН.
Fox News в США сообщили в четверг, что КНДР была на заключительных этапах подготовки к другого ядерного испытания, возможно, в течение ближайших нескольких дней. СМИ посилаются на слова чиновника США, который имеет данные недавней разведки. Испытания могут пройти уже в конце месяца.