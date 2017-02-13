СМИ: КНДР показала запуск своей баллистической ракеты (видео)
11:29, 13 февраля 2017Мир
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В Северной Корее опубликовали видео запуска баллистической ракеты, которая 12 февраля, пролетев около 500 км, упала в воды Японского моря.
КНДР запустила баллистическую ракету / скриншот
Об этом сообщает в Twitter-аккаунте Amichai Stein.
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"Срочно: Северная Корея опубликовала видео вчерашнего испытания ракеты", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, запуск ракеты вызвал негативную реакцию Японии и США - японский премьер-министр Синдзо Абэ назвал действия КНДР "абсолютно невыносимыми", а американский президент Дональд Трамп заявил о своей "100% поддержке Японии".
#BREAKING: North Korea publishes video of yesterday's missile test pic.twitter.com/0732BlcJ3m— Amichai Stein (@AmichaiStein1) February 13, 2017
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