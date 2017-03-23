В Бельгии задержали мужчину, который пытался въехать на машине в толпу

Бельгийской полиции удалось предотвратить вероятный теракт в городе Антверпене, сообщает Reuters.

Сообщается, что автомобиль на высокой скорости пронесся по пешеходной улице Антверпена. Пострадавших в результате происшествия нет.

Читайте такжеТеракт в центре Лондона: все подробности

Позже полиция задержала водителя автомобиля, которым оказался 39-летний гражданин Франции, выходец из Северной Африки по имени Мохаммед Р.

В автомобиле во время обыска были обнаружены ножи, а также канистра с неизвестной субстанцией. Представители прокуратуры не сообщили о возможных мотивах задержанного.

Мэр города выразил свою благодарность силам безопасности, которые "предотвратили намного более худшие последствия".

Как сообщал УНИАН, днем 22 марта автомобиль въехал в толпу на Вестминстерском мосту в Лондоне. Полицейский получил ножевое ранение на территории британского парламента. Полиция Великобритании расценивает инцидент с нападением у здания парламента как теракт.