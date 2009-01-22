Сенат утвердил Хиллари Клинтон на посту Госсекретаря США

Сенат утвердил Хиллари КЛИНТОН на посту Госсекретаря Соединенных Штатов Америки.

«За» кандидатуру Х.КЛИНТОН проголосовали 94 сенатора, против – два, передает Лента.ru.

Против кандидатуры госсекретаря проголосовали республиканский сенатор от Южной Каролины Джим ДЕМИНТ и сенатор от Луизианы Дэвид ВИТТЕР.

Ранее представители Республиканской партии в Сенате потребовали поименного голосования по кандидатуре Х.КЛИНТОН. Поводом для этого стали опасения, что на посту госсекретаря у Хиллари КЛИНТОН может возникнуть конфликт интересов с ее мужем, бывшим президентом США и общественным деятелем Биллом КЛИНТОНОМ.

Как сообщалось, Президент США Барак ОБАМА выдвинул кандидатуру Х.КЛИНТОН 1 декабря 2008 года. Перед общим голосованием кандидатура Х.КЛИНТОН уже прошла утверждение в Комитете Сената США по внешней политике, где ее поддержали 16 из 17 членов комитета.

Х.КЛИНТОН соперничала с Б.ОБАМОЙ за право стать кандидатом в Президенты США от Демократической партии США, однако проиграла праймериз. На посту Госсекретаря она сменит Кондолизу РАЙС.