Президента Евросовета польская прокуратура может обвинить в превышении служебных обязанностей - СМИ

Президента Европейского Совета, которого недавно переизбрали на эту должность, могут обвинить в превышении служебных обязанностей, пишет Onet со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Издание отмечает, что окружная прокуратура Варшавы может обвинить Дональда Туска в превышении служебных полномочий во время его пребывания на посту премьер-министра Польши.

Как сообщал УНИАН ранее, премьер-министр Польши Беата Шидло накануне саммита Евросоюза написала письмо лидерам ЕС с призывом отказаться от поддержки кандидатуры Туска на его переизбрания на пост президента Европейского Совета. По ее словам, Туск, находясь на посту главы Евросовета, "грубо нарушил" принципы политического нейтралитета и вмешался во внутренние дела Польши. В частности, критика в его адрес связана с тем, что Туск фактически высказался в поддержку введения Брюсселем санкций против Варшавы в связи с звучащими в ее адрес обвинения в отказе следовать "верховенству закона и стандартов демократии".

Позже окружная прокуратура Варшавы вызвала на допрос главу Европейского совета Дональда Туска на среду, 15 марта, в связи с делом против бывших сотрудников спецслужб. Как заявил прокурор Михал Дзекански, Дональд Туск был вызван в качестве свидетеля по делу против экс-руководителей военных контрразведывательных служб, "которым было предъявлено обвинение в сотрудничестве со спецслужбами другой страны без разрешения премьер-министра".