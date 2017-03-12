Трампу дали день: Конгресс требует доказательств прослушки телефонов Обамой в понедельник

В США Конгресс дал президенту Дональду Трампа день для предоставления доказательств прослушивания телефона экс-президентом страны Бараком Обамой. Об этом пишет AP со ссылкой на сотрудников Конгресса.

Отмечается, что комитет по разведке палаты представителей Конгресса США потребовал от Белого дома до понедельника.

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Запрос был направлен письмом председателя комитета, республиканца Девина Нуньеса и демократа Адама Шиффа.

Напомним, Трамп в своем Twitter обвинил Обаму в прослушке его телефонной линии в «Трамп-тауэр» перед победой на выборах.

«Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал мои телефонные линии в Trump Tower незадолго до победы. Ничего не нашел. Это маккартизм!», – написал Трамп. При этом Трамп не привел конкретных доказательств того, что его телефонные линии прослушивались.

Позже, бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер опроверг заявления о возможном прослушивании разговоров нынешнего президента США Дональда Трампа во время его предвыборной кампании в 2016 году.