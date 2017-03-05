Экс-директор разведки США заявил, что телефоны Трампа не прослушивались
Бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер опроверг заявления о возможном прослушивании разговоров нынешнего президента США Дональда Трампа во время его предвыборной кампании в 2016 году.
«Активности по прослушиванию президента, избранного президента, или в качестве его как кандидата или против его кампании в то время установлено не было», – заявил Клэппер 5 марта в интервью телеканалу NBC, передает Радио Свобода.
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Он добавил, что, будучи главой разведки, он знал бы, если бы был некий «судебный ордер на что-то вроде этого».
«Я могу это оспорить, абсолютно», – отметил Клэппер. В то же время добавил, что не может выступать от имени «других уполномоченных лиц в правительстве или государственных или местных юридических лиц».
Как сообщал УНИАН, ранее Трамп в своем Twitter обвинил Обаму в прослушке его телефонной линии в «Трамп-тауэр» перед победой на выборах.
«Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал мои телефонные линии в Trump Tower незадолго до победы. Ничего не нашел. Это маккартизм!», – написал Трамп.
При этом Трамп не привел конкретных доказательств того, что его телефонные линии прослушивались.