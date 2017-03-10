Мэй призвала Запад активнее противостоять российской дезинформации на Балканах
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала Запад усилить противодействие российской дезинформационной кампании, которая дестабилизирует ситуацию на Западных Балканах.
Об этом британский премьер заявила в четверг на встрече лидерами ЕС. Текст ее выступления опубликован на сайте британского правительства, передает РБК.
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Мэй заявил, что обеспокоена «растущей нестабильностью» в этой регионе и вызванными этим рисками для «коллективной безопасности».
«В свете недавних попыток устроить госпереворот в Черногории я попрошу нас сделать больше для противодействия российской дезинформационной кампании, которая дестабилизирует ситуацию, и сделать более зримой заинтересованность Запада этим регионом», – заявила Мэй.
Ранее УНИАН сообщал, что специальный государственный прокурор Черногории Миливое Катнич обвинил российские государственные органы в причастности к попытке переворота во время выборов в стране.
Напомним, по информации газеты Vijesti, к попытке переворота в Черногории 16 октября причастна группа "русских националистов". Также группа готовила убийство премьер-министра Мило Джукановича.