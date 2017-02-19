За попыткой переворота в Черногории стоит Россия - СМИ

В Лондоне считают, что за попыткой прошлогоднего переворота в Черногории стоит российская власть, сообщает Новое время со ссылкой на британское издание Sunday Telegraph.

"Мы говорим о заговоре с целью подрыва деятельности или захват правительства. Трудно представить, что это обошлось без процесса получения соответствующего одобрения", - цитирует издание один из анонимных источников из числа официальных представителей.

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Он отмечает, что британскими и американскими спецслужбами "собраны доказательства" причастности России "на высоком уровне" к заговору.

Представитель британского МИД, комментируя публикацию газеты, заявила, что спецслужбами Черногории установлено, что подозреваемым в подготовке заговора "русские националисты".

"Черногория должна сама провести полноценный, открытый юридический процесс расследования и суд над подозреваемыми в подготовке переворота", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что до попытки переворота в Черногории 16 октября причастна группа "русских националистов". Также группа готовила убийство премьер-министра Мило Джукановича.