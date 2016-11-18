Попытка переворота в Черногории: в прокуратуре рассказали детали плана россиян, раскрыли их имена

Об этом заявил офис специального прокурора Черногории, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Vijesti.

В прокуратуре заявили, что согласно плану преступной группы, в ночь парламентских выборов 16 октября перед зданием парламента группа демонстрантов, которых контролировала партия "Демократический фронт", должна была начать стычки с полицией.

По данным следствия, 26 сентября россияне встретились в Москве с членом сербского радикального движения "Сербские волки" Александаром Синджеличем и представили свой план обострения ситуации в Черногории.

Утверждается, что Синджеличу было поручено найти как можно больше людей в Сербии, которые будут находиться в Черногории под контролем бывшего командующего сербской жандармерии Братислава Дикича и людей из "Демократического фронта".

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Прокурор утверждает, что россияне предоставили Синджеличу оружие и форму, а также не менее 200 тысяч евро.

Следствие также установило, что в группу входил выходец из Косово Мирко Велимирович, его задачей было купить 50 автоматов и пистолетов с патронами, с помощью которых должны были атаковать полицию и занять здание парламента.

Велимирович показывал фотографии купленного оружия Синджеличу на своем телефоне, который из Белграда проинформировал об этом Широкова.

"После окончания выборов вместе с политиками из "Демократического фронта" участники группы должны были собраться на митинг, вызвать на конфликт сотрудников полиции и занять Ассамблею, которую они удерживали бы в течение по крайней мере 48 часов, объявив победу "Демократического фронта" и других оппозиционных партий", - говорится в заявлении прокуратуры.

Следователи также заявляют, что после неудачной попытки организации беспорядков в центре города Широков 16 октября встретился с Синджеличем и предложил найти человека, который умеет пользоваться огнестрельным оружием и сможет убить Джукановича в Подгорице.

Синджелич якобы отказался от этого. Сейчас известно, что его в начале ноября нашли в Черногории. Он сдался следователям, а затем был арестован.

27 октября сербское издание Danas со ссылкой на источники заявило, что из Сербии была депортирована группа российских граждан, подозреваемых в причастности к подготовке терактов в Черногории в день парламентских выборов.

По подозрению в подготовке терактов в Черногории были задержаны около 20 граждан Сербии. Премьер-министр Сербии заявил, что были обнаружены еще несколько групп, которые «действовали в координации с иностранцами».