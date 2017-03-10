В Иране испытали баллистическую ракету морского базирования - СМИ

По сообщениям иранских СМИ, ракета «Ормуз-2» была испытана на прошлой неделе, без упоминания о точной дате, передает Радио Свобода.

Командующий Воздушно-космических сил Корпуса стражей Исламской революции Амир Али Гаджизаде заявил, что во время испытаний ракета успешно поразила цель на расстоянии 250 километров.

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Это сообщение подтвердило информацию о таком испытании, которую приводили в предыдущие дни средства информации США. Согласно одному из таких сообщений, телеканала Fox News, пусков было два, но первый, 4 марта, был неудачным, а цель была поражена уже следующим пуском 5 марта.

Эти сообщения вызвали новые беспокойства со стороны США в отношении иранской ядерной программы.

Корпус стражей Исламской революции - элитное вооруженное формирование в Иране, что действует по сути как параллельные вооруженные силы и имеет в своем составе различные роды и виды войск.

Как сообщал УНИАН, в последние дни февраля военно-морской флот Ирана проинформировал о начале ежегодных военных учений вблизи стратегической для транспортировки нефти танкерами Ормузского пролива.