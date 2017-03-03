Польский евродепутат назвал женщин "слабыми и менее умными" мужчин

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Евродепутат от Польши Януш Корвин-Микке оскорбил женщин, заявив, что они должны зарабатывать меньше мужчин.

Такие слова возмутили присутствующих депутатов Европарламента.

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Представительница Испании Гарсия Перес заявила, что находится в сессионном зале, чтобы защищать права европейских женщин от таких как Корвин-Микке.

Ранее Януш Корвин-Микке уже отличался подобным поведением: расистскими заявлениями, нацистскими приветствиями, антиукраинскими заявлениями и визитом в оккупированный Крым.

Сейчас ему грозит штраф.