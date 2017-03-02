Путин на сутки сбежал в тайгу

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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"Президент будет в Москве завтра с утра. По завершении рабочей программы в Красноярске он принял решение один день провести в Сибири, в Красноярском крае, собственно, в тайге, он сейчас находится в тайге. Он прошлую ночь там переночевал, эту ночь тоже переночует в тайге, и завтра рано утром он уже вернется в Москву, где у него будет рабочий график обычный рутинный", - сказал Песков.

"Условия походные, президент, собственно, взял сутки на отдых, более подробно ничего сказать не могу", - добавил он.

При этом Песков подчеркнул, что не располагает информацией о якобы пребывании министра обороны РФ Сергея Шойгу в тайге вместе с Путиным. "По Шойгу ничего сказать не могу, не располагаю информацией. Потому что эти сутки относятся к личному графику президента, поэтому я просто не знаю", - сказал пресс-секретарь.