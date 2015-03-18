Путин привел в боевую готовность спецназ и авиацию на Урале и в Сибири
11:21, 18 марта 2015Мир
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Ряд воинских частей Сухопутных войск, армейской авиации и спецназа Центрального военного округа, дислоцированных в Поволжье, на Урале и в Западной Сибири, подняты по тревоге.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба округа, передает ТАСС.
"Выполнив все мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности, подразделения завершили передислокацию в назначенные районы и приступили к выполнению задач по предназначению", - говорится в сообщении.
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Напомним, ранее были подняты по тревоге мотострелковое соединение Восточного военного округа на острове Сахалин, и подразделения морской пехоты, дислоцированные в населенном пункте Темрюк Краснодарского края. А позже - мотострелковые соединения Западного военного округа, дислоцированные в Псковской и Ленинградской областях России.
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