Путин привел в боевую готовность спецназ и авиацию на Урале и в Сибири

Об этом сообщает пресс-служба округа, передает ТАСС.

"Выполнив все мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности, подразделения завершили передислокацию в назначенные районы и приступили к выполнению задач по предназначению", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее были подняты по тревоге мотострелковое соединение Восточного военного округа на острове Сахалин, и подразделения морской пехоты, дислоцированные в населенном пункте Темрюк Краснодарского края. А позже - мотострелковые соединения Западного военного округа, дислоцированные в Псковской и Ленинградской областях России.