Генпрокурор США общался с российским послом и скрыл это под присягой – The Washington Post

Новый генпрокурор США Джефф Сешнс дважды перед президентскими выборами в прошлом году встречался с послом России Сергеем Кисляком, но умолчал об этом во время слушаний об утверждении его в должности. Об этом пишет издание The Washington Post, ссылаясь на источники в Минюсте.

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Одна из частных встреч состоялась в сентябре прошлого года, когда Сешнс принимал Кисляка в своем кабинете. На это время, по данным американской разведки, пришелся пик российских кибератак, связанных с президентской гонкой.

Авторы заметки поясняют, что эта информация может спровоцировать новые призывы членов Конгресса к назначению специального прокурора, который займется расследованием предполагаемой роли России в президентских выборах 2016 года. Как генеральный прокурор Сешнс курирует Министерство юстиции и ФБР, расследующие российское вмешательство в кампанию и связи окружения Трампа с РФ. До сих пор он сопротивлялся призывам взять самоотвод.

Когда Сешнс общался Кисляком в июле и сентябре, сенатор был старшим членом влиятельного Комитета по вооруженным силам, а также одним из ведущих внешнеполитических советников Трампа.

На слушаниях по его утверждению в должности генпрокурора 10 января Сешнса спросили, чтобы он делал, если узнал, что кто-либо из окружения Трампа контактировал с российскими властями в ходе кампании 2016 года.

"Я не знаю о таких случаях… я не общался с русскими", - ответил он.

Несколько представителей Демократической партии в Палате представителей уже призвали его подать в отставку. Лидер демократов Нэнси Пелоси уже заявила, что Сешнс соврал под присягой.

Сам Сешнс после публикации The Washington Post выпустил заявление, в котором назвал эту информацию ложью.

Как сообщал УНИАН, бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку 13 февраля после того, как стало известно о его возможном обсуждения во время телефонного разговора с послом России Сергеем Кисляком отмены санкций США против России.