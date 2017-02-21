Трамп объявил имя своего нового советника по вопросам национальной безопасности

00:28, 21 февраля 2017
Мир
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Президент США Дональд Трамп 20 февраля объявил имя своего нового советника по вопросам национальной безопасности - это генерал-лейтенант Герберт Макмастер.

Герберт Макмастер та Дональд Трамп / REUTERS

Трамп назвал его «человеком большого таланта и огромного опыта», передает Радио Свобода.

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Макмастеру 54 года. Он служил в Афганистане, принимал участие в войне в Персидском заливе, операциях в Ираке. Генерал известен также своим критическим отношением к политике США и роли американских лидеров в годы Вьетнамской войны. Генерал Макмастер сменит на посту Майкла Флинна.

Как сообщал УНИАН, бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку 13 февраля после того, как стало известно о его возможном обсуждения во время телефонного разговора с послом России Сергеем Кисляком отмены санкций США против России.

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