Трамп объявил имя своего нового советника по вопросам национальной безопасности

Трамп назвал его «человеком большого таланта и огромного опыта», передает Радио Свобода.

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Макмастеру 54 года. Он служил в Афганистане, принимал участие в войне в Персидском заливе, операциях в Ираке. Генерал известен также своим критическим отношением к политике США и роли американских лидеров в годы Вьетнамской войны. Генерал Макмастер сменит на посту Майкла Флинна.

Как сообщал УНИАН, бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку 13 февраля после того, как стало известно о его возможном обсуждения во время телефонного разговора с послом России Сергеем Кисляком отмены санкций США против России.