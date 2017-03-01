Президент Еврокомиссии Юнкер представил пять сценариев насчет будущего ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующие сценарии, рассчитанные до 2025 года, были представлены Юнкером сегодня в Брюсселе в Европейском парламенте.

«В то время, когда мы отмечаем 60-ю годовщину подписания Римского договора, настало время для объединенной Европы 27 (государств-членов) сформировать видение своего будущего. Пришло время для лидерства, единства и общей решимости. «Белая книга» Комиссии представляет ряд различных путей, которые объединенный ЕС-27 мог бы выбрать, чтобы идти дальше. Это - начало процесса, а не конец, и я надеюсь, что теперь произойдет честная и широкая дискуссия. Будущее Европы в наших руках», - сказал он.

В частности, первый сценарий под названием «Продолжать так, как есть», предусматривает, что ЕС будет продолжать повестку дня реформ в духе действующей Европейской комиссии, что на практике означает, что, продолжая путешествовать через границы без остановки для проверки, европейцы должны быть готовыми прибыть в аэропорт и на железнодорожные станции задолго из-за усиления контроля безопасности. Также они должны быть готовыми к тому, что между странами ЕС будут сохраняться некоторые правовые и технические разногласия в плане автоматических и связанных с интернетом автомобилей (новое поколение авто, которые имеют связь с интернетом).

Читайте такжеЕвросоюз включил вопрос Крыма в перечень приоритетных на встречах ООН по правам человека на 2017 год

Второй сценарий имеет название «Ничего, кроме единого рынка». Это - самый пессимистичный сценарий, который на практике означает, что 27 государств постепенно не будут способны найти общий язык по большинству вопросов политики, а потому ЕС постепенно сконцентрируется на едином рынке. На практике это означает, что пересечение границы для бизнеса и туризма будет все сложнее из-за регулярных проверок, также будет значительно труднее найти работу за рубежом, а право на пенсию в другой стране также не будет гарантировано. Также прогнозируется, что европейцы будут отказываться от автомобилей, связанных с интернетом, из-за отсутствия в масштабах ЕС норм и технических стандартов.

Третий сценарий имеет название «Те, кто хотят больше, делают больше», которым предусматривается, что 27 стран продолжают, как сегодня, но разрешают делать больше тем странам-членам, которые этого хотят в отдельных сферах, таких как оборона, внутренняя безопасность или социальные вопросы. Это будет означать, что к 2025 году 15 стран ЕС создадут полицейский и судейский корпус для расследования трансграничных преступлений. Они также будут обмениваться информацией в сфере безопасности, учитывая то, что их национальные базы данных будут полностью связаны между собой. Связанные с интернетом автомобили будут широко использоваться в 12 государствах-членах, которые договорились согласовать свои правила соответствия и технические стандарты.

Читайте такжеЕК повысила прогноз роста ВВП Евросоюза и мировой экономики

Четвертый сценарий «Делать меньше, но более эффективно» предусматривает, что ЕС-27 сфокусируется на больших и быстрых результатах в отдельных политических сферах. Поэтому к 2025 году это означает, что новое европейское антитеррористическое агентство будет помогать предотвращать атаки через систематическое отслеживание и маркировку подозреваемых, а европейские органы связи будут иметь право высвободить частоты для трансграничных услуг связи, таких как те, что используются подключенными к интернету автомобилями. Они также будут защищать права пользователей мобильной и Интернет связи.

Последний, пятый сценарий, называется «Делать значительно больше вместе», по которому государства-члены смогут разделять больше мощностей, ресурсов и принятия решений на всех направлениях. Решения будут согласовываться быстрее и быстрее будут выполняться. По сути, речь идет о федерализме.

Четвертый и пятый сценарии считаются маловероятными.

Все пять сценариев будут переданы главам государств и правительств ЕС во время проведения саммита в Риме по случаю 60-летия Римского договора. После этого они должны решить, каким именно должно быть будущее ЕС, и первые консультации по этому поводу пройдут в декабре на саммите ЕС.