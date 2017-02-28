Медведев: "Рассчитывать на милость Запада не приходится"

Об этом заявилд премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает РИА "Новости".

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"Поэтому в этом смысле нам рассчитывать на их какую-то милость не приходится, да нам это и не нужно, потому что мы в условиях санкций, как доказал опыт последних двух лет, способны развиваться, и на самом деле развиваться неплохо. Все, чего мы достигли и в промышленности, и в сельском хозяйстве, сделано не благодаря, а вопреки", - заявил Медведев.

Напомним, ранее МИД РФ обвинил Конгресс США в подготовке экономической блокады России.

Согласно долгосрочному прогнозу Минэкономразвития РФ, в ближайшие 20 лет российская экономика будет стагнировать и постепенно приближаться к бедным странам.

Выйдя из рецессии в 2017 году, экономика в предстоящие 20 лет будет расти крайне медленно - в среднем на 2% в год (от 1,7 до максимум 2,6%). Это примерно в 1,5 раза ниже среднемировых темпов: тем самым Россия будет сдвигаться все ближе к бедным странам.

Отмечается, что увеличить ВВП за 20 лет России удастся лишь в 1,5 раза. Реальные доходы населения РФ будут расти в среднем на 1,4% в год и выйдут на уровень 2013 года только в 2021 году, в 2035 году превысив его менее чем на 30%. На столько же они выросли за 2006-2007 годах.