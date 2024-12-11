18-летний парень познакомился с девушкой в Дубае, но они скрывали отношения от ее родителей.

18-летний британец Маркус Факана был приговорен к году тюрьмы в Дубае после "курортного романа" с девушкой, которой на тот момент была несовершеннолетней — ей было 17 лет.

Он находился в Объединенных Арабских Эмиратах вместе с семьей, когда познакомился с незнакомкой, которая тоже оказалась родом из Лондона, пишет Sky News.

Глава группы Detained In Dubai Радха Стерлинг заявила, что обращение с Факаной было "позором", и что мальчик чувствовал себя брошенным британским правительством с момента его ареста в сентябре.

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Ожидается, что он подаст апелляцию на приговор.

Ранее 18-летний британец заявлял, что они держали этот роман в тайне от семьи девушки, так как ее родители были строгими. И он очень надеялся, что продолжит с ней видеться в Великобритании. Однако, сообщается, что полиция явилась в отель, где проживала его семья, и взяла парня под стражу без объяснения причин.

По словам представителей организации "Задержанные в Дубае", Факана был арестован и обвинен после того, как мать девочки обнаружила их переписку и фотографии, когда они вернулись в Великобританию, и вызвала полицию Дубая.

"[Маркус] отчаянно надеялся вернуться домой на этой неделе, но из-за неправильных действий прокуратуры на первых этапах дела оно не было рассмотрено как мелкое правонарушение, хотя должно было быть", - отметила Стерлинг.

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что находится в контакте с семьей парня.

Что известно о законах ОАЭ

Дубай известен своими строгими законами о наркотических средствах, алкоголе и интиме - возраст согласия составляет 18 лет и строго соблюдается.

"Согласно законодательству ОАЭ, девочка считается несовершеннолетней, и в соответствии с процедурами, признанными на международном уровне, ее мать, являющаяся законным опекуном, подала жалобу", - говорится в заявлении прокуроры.

Ранее УНИАН сообщал, что о жестоких правилах, которые должна соблюдать жена дубайского миллионера в браке. "У меня нет друзей противоположного пола, я всегда одеваюсь скромно и всегда слежу за тем, чтобы все было идеально, например, мои волосы, ногти и макияж", - отметила она. Но это не все.

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