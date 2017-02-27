ЕС на год продлил санкции против Беларуси

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Отмечается, что меры касаются эмбарго на торговлю оружием, замораживания банковских активов и запрета на поездки в Евросоюз для четырех человек, причастных к исчезновению двух оппозиционных политических активистов, бизнесмена и журналиста в 1999-2000 годах.

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"Совет постановил продлить ограничительные меры в отношении Беларуси до 28 февраля 2018 года. Эти меры включают эмбарго на поставки оружия, замораживание активов и запрет на поездки в отношении четырех лиц... Как указано в заключениях Совета от 15 февраля 2016 года, принятие Беларусью конкретных мер относительно уважения основополагающих свобод, правового государства, прав человека остается главным критерием для определения будущей политики ЕС в отношении этой страны", - говорится в коммюнике Совета ЕС.

Ограничительные меры в отношении Белоруссии впервые были введены в 2004 году.

Как сообщалось, США и Евросоюз едины в отношении сохранения санкций против России до полного выполнения Минских соглашений.