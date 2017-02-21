США и Евросоюз едины в отношении сохранения санкций против России до полного выполнения Минских соглашений - американский посол при ООН

Посол США при ООН Никки Хейли подчеркивает, что США и Европейский Союз едины в вопросе сохранения санкций до полного выполнения Россией Минских соглашений.

Об этом она сказала на заседании Совета безопасности ООН в отношении нерешенных конфликтов в Европе.

«Соединенные Штаты считают, что это возможно – иметь лучшие отношения с Россией. В конце концов, мы противостоим многим одинаковым угрозам, но более тесное взаимодействие с Россией не может достигаться за счет безопасности наших европейских друзей и союзников. Именно поэтому Соединенные Штаты призывают Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Именно поэтому мы продолжаем настоятельно призывать Россию продемонстрировать стремление к миру путем полного выполнения обязательств по Минскими соглашениям и прекращения оккупации Крыма», – отметила Хейли.

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«Соединенные Штаты и Европейский Союз остаются едиными в поддержке этого подхода, сохраняя силу санкций до того времени, пока Москва в полной мере выполнит Минские обязательства», – подчеркнула посол.

Также она сказала, что отдельные американские санкции, связанные с оккупацией Крыма, будут оставаться в силе, пока Россия не вернет Украине контроль над полуостровом.

Напомним, посол Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций Никки Хейли заявляет, что признание Россией документов оккупационных режимов «ЛНР» и «ДНР» противоречат усилиям для установления мира на Донбассе.

"Признание Россией в последние дни предполагаемых паспортов и других незаконных документов, выданных поддерживаемыми Россией сепаратистами в украинских регионах Донецка и Луганска является еще одним прямым вызовом усилиям, направленным на обеспечение мира на востоке Украины", – заявила Хейли.