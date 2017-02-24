Адвокат Ле Пен объяснил, почему она не явилась на допрос в полицию: придет "в правильное время"

Как сообщает Deutsche Welle, об этом заявил в пятницу, 24 февраля, адвокат Ле Пен Родольф Босселю.

Допрос должен был состояться 22 февраля и касаться дела о фиктивном трудоустройстве сотрудников аппарата партии на должности помощников депутата Европарламента.

Как отметил Босселю, его клиентка явится на допрос "в правильное время" - после завершения президентских выборов во Франции, второй тур которых должен состояться в мае этого года. По словам адвоката, Ле Пен таким образом не пытается воспрепятствовать правосудию. "Это просто воспрепятствование несправедливости, которая оказывается в отношении нее, когда проводятся искусственные и поспешные допросы за два месяца до выборов, в самый разгар президентской кампании", - отметил адвокат, цитирует агентство dpa.

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Издание отмечает, что по данным социологических опросов, Ле Пен имеет высокие шансы выйти во второй тур президентских выборов во Франции, однако в нем она существенно проигрывает как Эммануэлю Макрону, так и Франсуа Фийону.

Как сообщал УНИАН, по информации иностранных СМИ, французская полиция взяла под стражу охранника и главу предвыборного штаба кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен по делу о нецелевом использовании средств ЕС.

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) ранее установило, что председатель партийного кабинета Ле Пен Катрин Грызе и охранник Тьери Лежье были фиктивно наняты в качестве помощников европарламентария. Грызе заработала 298,5 тыс. евро, которые Ле Пен должна была возместить до 31 января. Заработок Лежье в размере 41,5 тыс. евро необходимо вернуть до 28 февраля.