Грузия принимает меры для усиления энергетической безопасности

Грузия принимает все необходимые меры для повышения уровня энергетической безопасности страны, чтобы быть готовой к "любому сюрпризу зимой", заявил журналистам министр энергетики Грузии Николоз Гилаури, сообщает агентство "Новости-Грузия".

"Мы провели работы для того, чтобы быть готовыми к любой неожиданности - это не только реабилитация местных ГЭС и местных сетей, но и (достижение) определенных предварительных договоренностей со всеми своими соседями. Если нам понадобится, мы сможем осуществить импорт электроэнергии и газа из других стран", - объявил министр, добавив, что "мы делаем максимально все для того, чтобы усилить свою энергобезопасность".

"У нас будет возможность импорта электроэнергии как из Турции, так и из Ирана, Армении и, в определенной степени, из Азербайджана. В поставках газа нашим партнером номер один остается пока Россия, хотя в случае необходимости, мы сможем получить газ от консорциума Шах-Дениз (Азербайджан) в этом году уже в объеме около 300 миллионов кубических метров", - сообщил Гилаури.

Во время моего визита в Турцию был подписан документ, который является продолжением договора, оформленного в прошлом году, сказал он далее. Мы сможем в течение этой зимы получать в любое время, когда возникнет необходимость, 100 мегаватт, и мы эту электроэнергию можем вернуть в течение (предстоящего) лета - в этом случае платить наличными Грузии не придется.

Министр также сообщил, что в пятницу находился в Ереване, где состоялась трехсторонняя встреча на уровне министров энергетики Грузии, Ирана и Армении. Был подписан документ, по которому Грузия сможет этой зимой покупать электроэнергию из Армении и из Ирана по тому же принципу - полученное от экспортеров она будет гасить поставками электроэнергии будущим летом.

РИА "Новости"