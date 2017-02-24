В аэропорту Амстердама пассажирский самолет совершил жесткую посадку со сломанным шасси (видео)
08:41, 24 февраля 2017Мир
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Пассажирский лайнер британской авиакомпании Flybe, который следовал из Эдинбурга рейсом BE1284, в аэропорту Амстердама Схипхол совершил жесткую посадку со сломанным шасси.
Так, во время снижения самолет наклонился вправо и пропеллерами прошелся по взлетно-посадочной полосе, пишет Обозреватель.
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Отмечается, что на борту находились 59 пассажиров, их эвакуировали, пострадавших не было.
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