В аэропорту Амстердама пассажирский самолет совершил жесткую посадку со сломанным шасси (видео)

Так, во время снижения самолет наклонился вправо и пропеллерами прошелся по взлетно-посадочной полосе, пишет Обозреватель.

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Отмечается, что на борту находились 59 пассажиров, их эвакуировали, пострадавших не было.