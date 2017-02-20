В США уволили больше ста прогулявших работу мигрантов, бравших участие в протестах против Трампа
Больше ста мигрантов, которые прогуляли работу ради участия в марше против политики президента США Дональда Трампа, были уволены со своих должностей.
Об этом сообщает The Independent.
Например, 20 сотрудников компании по производству лакокрасочной продукции Bradley Coatings 15 февраля уведомили работодателя, что пойдут на митинг, а не на работу, и компенсируют время в выходные. В руководстве компании такой шаг не оценили и все 20 активистов были уволены.
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Как уточняет The Independent, схожим образом поступили многие бизнесмены по всей стране: например, работы лишились 30 строителей в Денвере и 12 работников ресторана в Оклахоме.
Активисты в Twitter призвали жителей США бойкотировать тех бизнесменов, которые уволили работников за участие в антитрамповском протесте.
Как сообщал УНИАН, 16 февраля в США прошел «день без мигрантов»: работники из других стран пошли на марш протеста, многие кафе, рестораны и магазины были закрыты.