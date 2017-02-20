В США уволили больше ста прогулявших работу мигрантов, бравших участие в протестах против Трампа

15:43, 20 февраля 2017
Мир
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Больше ста мигрантов, которые прогуляли работу ради участия в марше против политики президента США Дональда Трампа, были уволены со своих должностей. 

Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает The Independent.

Например, 20 сотрудников компании по производству лакокрасочной продукции Bradley Coatings 15 февраля уведомили работодателя, что пойдут на митинг, а не на работу, и компенсируют время в выходные. В руководстве компании такой шаг не оценили и все 20 активистов были уволены.

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Как уточняет The Independent, схожим образом поступили многие бизнесмены по всей стране: например, работы лишились 30 строителей в Денвере и 12 работников ресторана в Оклахоме.

Активисты в Twitter призвали жителей США бойкотировать тех бизнесменов, которые уволили работников за участие в антитрамповском протесте.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля в США прошел «день без мигрантов»: работники из других стран пошли на марш протеста, многие кафе, рестораны и магазины были закрыты.

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Теги: #Трамп#США#протесты