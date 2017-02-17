В США прошли акции "День без иммигрантов" против политики Трампа (фоторепортаж, видео)

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Организаторы акции «День без иммигрантов» призвали всех, кто живет в США и не являющихся гражданами, не идти в четверг на работу, в магазины, не кушать в кафе, пропустить учебные занятия, чтобы продемонстрировать важную роль, которую они играют в американской экономике и во всех сферах жизни.

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Акции прошли в нескольких городах, в частности в Вашингтоне, Филадельфии, Чикаго, Бостоне, Хьюстоне и Нью-Йорке.

Акцию организовали через социальные сети в ответ на временное усиление Трампом правил иммиграции в указе, исполнение которого приостановлено решением федерального судьи в Сиэтле.

В четверг Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе выдаст новое распоряжение относительно иммиграции, еще раз подчеркнув на необходимостт «защитить страну».