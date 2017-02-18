США прилагают все усилия для защиты Европы - вице-президент

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пенс заявил в выступлении на Мюнхенской международной конференции по безопасности.

"Сегодня от имени президента Трампа я заверяю: США надежно поддерживают НАТО и будут свято выполнять свои обязательства в рамках этого трансатлантического союза. Мы были преданными, и, если вы будете верить в нас во времена президента Трампа, мы всегда будем верить в вас", - заявил Пенс.

Обращаясь к европейским политикам, американский вице-президент подчеркнул, что "ваша борьба - это наша борьба, ваш успех - наш успех".

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"Мы вместе шагаем в будущее. Это обещание президента Трампа - мы будем стоять вместе с Европой сегодня и ежедневно, потому что мы связаны вместе общими ценностями - свобода, демократия, справедливость и верховенство права", - подчеркнул Пенс.

По его словам, если кто-то сомневается в выполнении Соединенными Штатами обязательств перед Европой, то они должны посмотреть на "инвестиции в мир, безопасность и защиту", которые делают США.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы ужас войны никогда не вернулся", - подчеркнул он.