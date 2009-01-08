Индекс экономических ожиданий в еврозоне упал до минимума

В декабре Индекс экономических ожиданий (Economic Sentiment Indicator) упал в еврозоне на 7,8 пункта по сравнению с ноябрем – до 67,1 пункта, во всех странах - членах ЕС (ЕС-27) – на 7,0 пунктов – до 63,5 пунктов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Таким образом, в обеих зонах Индекс экономических ожиданий в ЕС-27 находится на минимальном уровне с 1985 года.

Согласно сообщению, снижение индекса в ЕС-27 было наиболее существенным в сфере строительства и доверия потребителей. Кроме того, снижение доверия наблюдалось и в других сферах: сфере услуг, строительства и розничной торговли.

В октябре Индекс экономических ожиданий снизился в еврозоне на 5,1 пункта, в ЕС-27 – на 6,7 пункта.