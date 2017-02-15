Фестиваль в столице лимонов (фоторепортаж)
19:06, 15 февраля 2017Мир
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На Лазурном берегу Средиземного моря во французском городе Ментон, который называют столицей лимонов, проходит 84-й ежегодный фестиваль.
Фестиваль в Ментоне / REUTERS
Праздник лимонов проводится ежегодно в феврале. В этом году тема фестиваля - "Бродвей". Авторы скульптур из цитрусовых представили композиции "Мэри Поппинс", "Король Лев", "Американец в Париже", "Кабаре", "Чикаго", "Нотр-Дам де Пари", "Поющие под дождем". Организаторы используют до 130 тонн цитрусовых.
Считается, что лимоны из Ментона имеют уникальный вкус. В рамках фестиваля проводится ярмарка, на котором представлены разнообразные блюда и десерты, для приготовления которых используются лимоны.
Во время фестиваля в город приезжают до 400 тысяч туристов.
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