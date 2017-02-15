Фестиваль в столице лимонов (фоторепортаж)

Праздник лимонов проводится ежегодно в феврале. В этом году тема фестиваля - "Бродвей". Авторы скульптур из цитрусовых представили композиции "Мэри Поппинс", "Король Лев", "Американец в Париже", "Кабаре", "Чикаго", "Нотр-Дам де Пари", "Поющие под дождем". Организаторы используют до 130 тонн цитрусовых.

Считается, что лимоны из Ментона имеют уникальный вкус. В рамках фестиваля проводится ярмарка, на котором представлены разнообразные блюда и десерты, для приготовления которых используются лимоны.

Во время фестиваля в город приезжают до 400 тысяч туристов.