Премьер-министр Болгарии созвал чрезвычайное заседание правительства

Поставки российского газа через Украину в Болгарию, Турцию, Грецию и Македонию были остановлены в результате российско-украинского газового конфликта.

Такое заявление, как передает “Немецкая волна”, сделало болгарское министерство экономики. Остановка состоялась в три часа тридцать минут по киевскому времени.

“Мы находимся в кризисной ситуации”, - говорится в заявлении.

Болгария, которая полагается почти только на российский газ, будет иметь самые большие проблемы. У нее, как и у Македонии, нет доступа к альтернативным газопроводным путям.

Министерство поручило промышленным объектам перейти на альтернативные энергоносители, а семьям искать дополнительные возможности для отопления, поскольку центральное отопление работает на газе.

Премьер-министр Болгарии Сергей СТАНИШЕВ созвал во вторник чрезвычайное заседание правительства.

Как сообщал УНИАН, 5 января НАК «Нафтогаз Украины» получила от ОАО «Газпром» предупреждение о снижении объемов поставок газа для европейских потребителей на 65,3 млн. куб. м в сутки - до 221,8 млн. куб. м в сутки. Это означает, что ОАО «Газпром» фактически снизил объемы транзита газа европейским потребителям. Таким образом, российская компания поставила под угрозу поставки газа в страны Европы, а именно: Молдову, Болгарию, Румынию, Грецию, Турцию, Польшу, Венгрию, Словакию, Германию. НАК «Нафтогаз Украины» считает, что в случае недополучения необходимых объемов российского природного газа все претензии указанных стран должны быть направлены ОАО «Газпром».

С 1 января 2009 года ОАО "Газпром" прекратил поставки газа в Украину из-за отсутствия договоренности о цене на газ и тарифной ставки на транзит. Российская монополия продолжает поставлять природный газ транзитом через Украину и при этом считает незаконным использование украинской стороной части этого газа как технического для обеспечения транспортировки. По ее мнению, транзитный контракт продолжает действовать.

В то же время НАК "Нафтогаз Украины" настаивает, что при отсутствии согласованных условий транзита имеет право направлять часть газа, который подается Россией на вход украинской ГТС, для обеспечения его транзита.